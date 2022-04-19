МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время пандемии коронавируса, скидка составит до 50%, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании. Россиянам вернут деньги за авиабилеты на отмененные рейсы

"С 19 по 28 апреля 2022 года мы объявляем… распродажу авиабилетов по России для держателей ваучеров! Акция проводится для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время пандемии коронавируса. В период проведения акции скидка составит до 50%", — отмечается в сообщении.

В авиакомпании отметили, что акция распространяется на билеты в период летних отпусков — с 01 июня по 15 сентября 2022 года.