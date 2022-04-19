МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американский автогигант General Motors (GM) окончательно уйдет из России. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По информации издания, дилеры уже получили уведомление, что компания прекращает поставки автомобилей, которые фактически уже запрещены санкциями США. GM также увольняет сотрудников российского офиса, уточняют источники "Коммерсанта".

General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала специальной операции по демилитаризации Украины.

GM в 2015 году прекратил производство в России, а также перестал поставлять в страну ряд марок концерна. В декабре 2019 года "АвтоВАЗ" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. С 1 марта этого года GM приостановил экспорт всех транспортных средств в Россию.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). Чистая прибыль GM, приходящаяся на акционеров, по итогам 2021 года поднялась почти в 1,6 раза к предыдущему году и составила 10,019 миллиарда долларов, выручка автогиганта выросла на 3,7% — до 127,004 миллиарда долларов.