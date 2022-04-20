МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Камчатскому вулкану Карымский установлен высший, красный код авиационной опасности после того, как пепловый столб поднялся на высоту 10 тыс метров, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Рыбное хозяйство на Камчатке занялось импортозамещением

"Сначала выбросы пепла были до 6 тысяч метров, затем произошел вынос пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря и, соответственно, код поменялся, поскольку это уже опасность не только для местной, но и для международной авиации", – сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Ученый оценила текущую активность вулкана как мощную, отметив, что выбросы пепла наблюдались и в предыдущие дни. Пепловый шлейф распространяется на северо-восток от вулкана, указано на сайте KVERT.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.