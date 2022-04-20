МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что паром "Генерал Черняховский" в регионе ждут в сентябре, сейчас он стоит на рейде. Губернатор оценил вероятность блокады Калининграда

"Паром "Генерал Черняховский" мы ждем в сентябре. Он стоит на рейде", — сказал губернатор в интервью РИА Новости.

"Генерал Черняховский" будет перевозить железнодорожные составы, автомобили и другие грузы по Балтийскому морю между Ленинградской и Калининградской областями. Длина судна составляет 200 метров. На нем будут использовать два вида топлива – дизельное с низким содержанием серы и сжиженный природный газ, что позволит снизить выбросы выхлопных газов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий примерно 20 миллионов тонн.

"Мы исходим из того, что если объем перевозимых грузов годовой у парома от 800 тысяч до 1 миллиона тонн, то примерно 20 плюс-минус судов нам понадобятся", — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Алиханова, сейчас паромы загружены "достаточно серьезно" — на 80-100%.

"Четвертый паром, несомненно, нужен. Кроме того, различный бизнес, в том числе калининградский, ведет переговоры о покупке собственных сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, чтобы обслуживать собственные нужды. У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда", — рассказал Алиханов.

Глава региона отметил, что "имея в виду полное перекрытие всего грузопотока, и ж/д, и авто, то примерно 20 миллионов тонн грузов в год нужно Калининграду для внутреннего потребления и переработки".

"Это то, что мы отправляем в большую Россию и привозим не только для нужд граждан, но и для нужд предприятий", — пояснил он.

По словам губернатора, этот общий товаропоток — примерно 20 миллионов тонн.

"Здесь назвать точное число паромов я не могу, потому что паромы бывают разные. Сейчас у нас на линии паромы ж/д и авто. Но у нас большая часть грузов — это сухие грузы, тот же цемент, зерно. Можно перевозить топливо не в цистернах, а через специальные суда. Поэтому какое количество окончательно нам понадобится, сказать достаточно сложно", — сказал Алиханов.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что калининградские власти обратились в адрес федеральных с просьбой в случае необходимости обеспечить работу на маршруте Калининградская область — основная территория РФ и обратно дополнительных судов (в том числе путем передислокации с других линий).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.