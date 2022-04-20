МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Отечественные вагоностроители нуждаются в локализации на территории России производства подшипников для железнодорожных вагонов, импорт которых ограничен из-за западных санкций, и возможность создания такого кластера есть, сообщил РИА Новости исполнительный директор союза "Объединение вагоностроителей" Евгений Семенов. УАЗ приостановит производство в мае на две недели

"Вагоностроительная отрасль – это тот сегмент, которого введенные санкции коснулись меньше всего. Отечественные вагоностроители не зависят от импорта всего перечня комплектующих, кроме подшипников. К сожалению, именно в этой критически важной отрасли нами были утрачены компетенции, заложенные еще в советское время", — говорит эксперт.

По его словам, отсутствуют собственные производства цилиндрических подшипников, являющихся важнейшим узлом для типового подвижного состава (в 2021 году было выпущено 37,8 тысячи вагонов на таких подшипниках). Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте кассетных подшипников – более сложной продукции, для производства которой необходимо применение высокоточного оборудования.

РОССИЙСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Семёнов утверждает, что общий уровень локализации кассетных подшипников, используемых при производстве инновационных грузовых вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось, составляет всего 40%, а отдельные части таких подшипников и смазка в РФ вовсе не производятся. Это связано с отсутствием материально-технической базы и соответствующего финансирования данного сегмента рынка.

"Сейчас, в условиях цейтнота, прорабатывается вопрос о поставке кассетных подшипников из других стран, но считаем критически важным и необходимым в перспективе сосредоточиться на восстановлении и развитии собственного подшипникового кластера для всех отраслей промышленности путем государственного софинансирования и строительства новых, высокотехнологичных, производств. Создать такой кластер, на наш взгляд, как пример возможно на площадке крупнейшей государственной корпорации "Ростех", — полагает Семёнов.

ПОТРЕБНОСТЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ ТЫСЯЧАМИ

Вагоностроителям в настоящее время необходимо реализовать задачу по импортозамещению кассетных подшипников тех производителей, которые намерены уйти с российского рынка. По оценке союза, потребность в кассетных подшипниках в сегменте производства и ремонта инновационного подвижного состава на период до 2025 года составит более 750 тысяч единиц.

"При этом считаю необходимым отметить, что в перспективе необходимо развивать мощности не только по производству кассетных подшипников, но и по их ремонту и сервисному обслуживанию, что можно достичь только путем открытия новых сервисных центров на нашей инфраструктуре", — добавил Семёнов.

ПОМОЩЬ ОТ СОСЕДЕЙ

Эксперт утверждает, что в текущей ситуации также необходима и помощь дружественных рынков. Сейчас вагоностроительные предприятия сосредоточились на изучении китайского рынка как стратегического и наиболее близкого партнера в части логистики. Там есть и свои наработки, и нужный объем. Впрочем, даже та продукция, которую смогли найти, все равно требует проведения определенной работы по омологации к российскому рынку, отмечает он.

"Здесь потребуются и дополнительные усилия со стороны китайских производителей, и системная работа с нашей. Наша часть должна быть сконцентрирована на временном снятии антидемпинговой пошлины на кассетные подшипники и проведении ускоренной сертификации в рамках постановления правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году", — заключил Семёнов.