МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. РЖД предлагают перепрофилировать дальневосточные морские порты под различные номенклатуры грузов ввиду нехватки мощностей для их перевалки. Об этом сообщил заместитель гендиректора холдинга Алексей Шило. Эксперт рассказал, почему мелкооптовая торговля снова станет актуальной

"Считаем, что при существенном изменении структуры перевозок на Восточном полигоне нам надо всерьез подумать о перепрофилировании портов на Дальнем Востоке. Мы туда столько угля привезти не сможем, на сколько сегодня порты там развиты, на сколько они рассчитаны", — сообщил Шило в ходе конференции экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).

По его словам, РЖД уже направили соответствующие предложения в Минтранс РФ. Дело в том, что на Дальнем Востоке на данный момент нет достаточных мощностей для перевалки, например, зерна и удобрений. В то же время необходимо развивать и контейнерное направление.

"По нашим расчетам, если мы действительно считаем, что через Восток мы будем получать порожние ящики (контейнеры — ред.), будем массово завозить импорт, нам нужно там дополнительно и мощности под контейнерные перевозки тоже делать. В том числе тыловые терминалы, сухие порты. Этим нужно срочно заниматься", — сказал замглавы РЖД.

Помимо этого, Шило рассказал о том, что объемы контейнерных перевозок по-прежнему демонстрируют рост, несмотря на негативную динамику в грузовых отправках в целом, и наблюдается оживление альтернативных маршрутов.

"Контейнерные перевозки не снижаются, а по-прежнему продолжают показывать рост. Те падения темпов, которые мы сегодня видим, или негативная динамика в контейнерных перевозках проявляется в меньшей степени", — сказал Шило в ходе конференции экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).

По данным РЖД, перевозки контейнеров по сети в январе-марте выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1,652 миллиона TEU.

Как отмечает Шило, в то же время растет уровень маршрутизации. "Это говорит о том, что к организации контейнерных перевозок операторы подходят достаточно ответственно, понимая какие преимущества дает маршрутизация. В целом, мы каждый год, несмотря на все кризисы, и в марте, и сейчас в апреле видим, что продолжает расти маршрутизация контейнерных перевозок", — добавил Шило.

Он также сообщил, что существенно изменяются направления контейнерных перевозок. "Это ожидаемо. По северо-западу у нас в половину сократился объем контейнерных перевозок и будет, скорее всего, снижаться еще какое-то время до восстановления", — сказал замглавы РЖД.

По его словам, РЖД видят оживление альтернативных маршрутов в обход России. Например, за первые два месяца 2022 года по маршруту через Каспийское море, Азербайджан и Грузию перевезено практически три тысячи контейнеров. "В этом году коллеги явно рассчитывают на результат больше, чем в прошлом году. Если они там выставят нормальную логистику при таких ценах, думаю, это будет вполне доступный маршрут, мы можем часть объема мимо нашей страны получить", — заключил Шило.