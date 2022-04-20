МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Скоростной дневной поезд "Невский экспресс" после капитального ремонта возвращается в расписание с 29 апреля, сообщают РЖД. РЖД назначили туристический поезд "Сказы Поволжья" на майские праздники

"С 29 апреля между Москвой и Санкт-Петербургом снова начнет ходить скоростной дневной поезд № 747/748 "Невский экспресс"", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

До 10 мая поезд будет курсировать по специальному расписанию, отправляясь ежедневно (кроме 7 мая): из Санкт-Петербурга в 5:40 (в Москве в 9:47) и из Москвы в 13:30 (в Санкт-Петербурге в 17:34). О дальнейшем расписании будет сообщено дополнительно.

"На первый рейс действует специальная цена – от 1000 рублей", — отметили в компании.

Поезд перестал ходить по маршруту Москва — Санкт-Петербург с 27 августа 2021 года. Все это время, рассказали в РЖД, "Невский экспресс" находился на капитальном ремонте, в ходе которого были заменены двери и окна, экологически чистые туалетные комплексы, обивка кресел и другие необходимые узлы и детали, импортные комплектующие сменили на отечественные.