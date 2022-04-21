МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Морская линия Ванино (Хабаровский край) – Холмск (Сахалин) с 20 апреля закрыта из-за ухудшения метеоусловий в Татарском проливе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. Глава ТПП Японии: стране нельзя выходить из газовых проектов на Сахалине

"Движение на переправе планируется открыть во второй половине 22 апреля, как только улучшится погода", — уточнил РИА Новости директор управления паромными перевозками Сахалинского морского пароходства Александр Грунин.

По словам собеседника, дизель-электроходы "Сахалин-8" и "Сахалин-9" будут пережидать непогоду на материковой стороне.