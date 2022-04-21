Индия отказалась принять японский самолет с грузом для Украины
Киодо: Индия не приняла японский самолет с грузом помощи для Украины из-за "недостатка согласования"
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с грузом помощи Украине, сообщило агентство Киодо.
Самолет должен был в конце апреля отвезти груз гуманитарной помощи в соседние с Украиной Польшу и Румынию по линии комиссариата ООН по делам беженцев. В качестве перевалочных пунктов для этого используются Индия и ОАЭ.
Вопрос был согласован с Индией на рабочем уровне, но 20 апреля поступил отказ. В качестве причины называется недостаток согласования. Теперь для урегулирования вопроса и планов отправки помощи решено перенести официальное решение по нему, которое должны были принять на заседании правительства в пятницу.
Вопрос об отказе Индии и необходимости вносить изменения в планы обсуждался на политсовете правящей либерально-демократической партии, от участников которого о проблеме узнало Киодо.
"Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернется (на 180 градусов)?" — приводит агентство слова одного из участников заседания.