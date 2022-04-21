МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с грузом помощи Украине, сообщило агентство Киодо. В Индии объяснили, чем российское оружие превосходит западное

Самолет должен был в конце апреля отвезти груз гуманитарной помощи в соседние с Украиной Польшу и Румынию по линии комиссариата ООН по делам беженцев. В качестве перевалочных пунктов для этого используются Индия и ОАЭ.

Вопрос был согласован с Индией на рабочем уровне, но 20 апреля поступил отказ. В качестве причины называется недостаток согласования. Теперь для урегулирования вопроса и планов отправки помощи решено перенести официальное решение по нему, которое должны были принять на заседании правительства в пятницу.

Вопрос об отказе Индии и необходимости вносить изменения в планы обсуждался на политсовете правящей либерально-демократической партии, от участников которого о проблеме узнало Киодо.

"Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернется (на 180 градусов)?" — приводит агентство слова одного из участников заседания.