МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к возможному отключению системы GPS, пишет газета "Известия". Росавиация оценила включение российских авиакомпаний в "черный список" ЕС

"Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. Письмо с такими рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Те адресовали его руководителям авиакомпаний", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Росавиация поручила "Госкорпорации по ОрВД" "оказывать содействие экипажам воздушных судов при отключении GPS". Пилотам следует незамедлительно информировать авиадиспетчеров о "сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS". Перевозчикам нужно оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, использующих сигнал GPS, и провести с летным составом допзанятия для отработки действий при возникновении сбоев в работе спутниковых систем навигации.

"Согласно письму, на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации. Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку", — пишет газета.

Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что отключить Россию от GPS технически очень сложно, национальная система ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.