МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает предложение "Росатома" о двух дополнительных атомных ледоколах проекта 22220 для Севморпути, они могут быть построены на "Балтийском заводе" в 2028 и 2030 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минпромторг рассказал о желании брендов Zara и Bershka вернуться в Россию

"Минпромторг России поддерживает предложение "Росатома" о строительстве двух дополнительных 5-го и 6-го серийных атомных ледоколов проекта 22220. Эти заказы могут быть размещены на АО "Балтийский завод" и переданы заказчику в 2028 и 2030 годах", — рассказали в министерстве.

В Минпромторге также отметили, что, учитывая высокую степень локализации основного комплектующего оборудования, создание атомных ледоколов "Якутия" и "Чукотка" ведется в соответствии с графиком строительства, утвержденным "Атомфлотом". Сроки передачи — 2024 и 2026 год соответственно.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в условиях антироссийских санкций очень важно не прекращать развитие Северного морского пути.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В состав российского атомного ледокольного флота сейчас входят два ледокола проекта 22220: головной "Арктика" и "Сибирь". Следующим будет сдан "Урал", как уточняли в Минпромторге РФ, до конца 2022 года.