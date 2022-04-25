МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Правительство по поручению президента направит дополнительные 120 миллиардов рублей на опережающее развитие транспортной инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. ЦППК назначает дополнительные поезда в майские праздники

Отмечается, что большую часть этих средств (86 миллиардов) отправят в 63 региона для ремонта более 2,5 тысяч километров дорог. Еще 34 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца, а также по маршруту Европа — Западный Китай.

Часть средств будет направлена на строительство дорог в объезд крупных городов и переездов через железнодорожные пути

Мишустин подчеркнул необходимость сохранять достигнутые темпы дорожного строительства и напомнил, что в прошлом году удалось поставить рекорд по количеству отремонтированных дорог.