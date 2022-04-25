МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. РЖД 10 мая назначают дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны, сообщает компания. ЦППК назначает дополнительные поезда в майские праздники

"По многочисленным просьбам пассажиров 10 мая "Сапсаны" сделают по два дополнительных рейса между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Дополнительные поезда отправятся из Москвы в 11.30 и в 11.40 (поезда № 764 и №766), из Санкт-Петербурга в 11.00 и в 11.10 (поезда № 763 и №765). Билеты уже в продаже.

"Таким образом, 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом "Сапсаны" сделают 34 рейса (или 17 пар высокоскоростных "птичек") – это абсолютный рекорд", — заключили в компании.