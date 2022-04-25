Росавиация рекомендовала авиакомпаниям провести анализ тарифообразования на каждом маршруте
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для граждан, говорится в сообщении на сайте Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.
Росавиация сообщает, что Потешкин 22 апреля провел совещание по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздников. В совещании приняли участие представители ведущих российских авиакомпаний. Обсуждались цены на авиабилеты, выполнение туристических чартеров по России, авиаперевозки в аэропорты юга страны и господдержка авиакомпаний.
"Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на то, что вопрос стоимости авиабилетов имеет важное социальное значение, и любое его увеличение должно быть обоснованным. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим", — говорится в сообщении.
Также в ходе совещания рассмотрены особенности выполнения полетов в ряд аэропортов юга и центральной России в текущих условиях. Учитывая отмены рейсов, авиакомпаниям дано поручение продолжить работу с пассажирами, организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты.
"Потешкин призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать совместные усилия для обеспечения бесперебойного выполнения полетов как в период майских праздничных дней, так и в целом, с целью повышения безопасности и регулярности перевозок пассажиров и недопущения нарушения их прав", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/transport/20220425/836745909.html