МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для граждан, говорится в сообщении на сайте Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина. Россиянам вернут деньги за авиабилеты на отмененные рейсы

Росавиация сообщает, что Потешкин 22 апреля провел совещание по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздников. В совещании приняли участие представители ведущих российских авиакомпаний. Обсуждались цены на авиабилеты, выполнение туристических чартеров по России, авиаперевозки в аэропорты юга страны и господдержка авиакомпаний.

"Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на то, что вопрос стоимости авиабилетов имеет важное социальное значение, и любое его увеличение должно быть обоснованным. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим", — говорится в сообщении.

Также в ходе совещания рассмотрены особенности выполнения полетов в ряд аэропортов юга и центральной России в текущих условиях. Учитывая отмены рейсов, авиакомпаниям дано поручение продолжить работу с пассажирами, организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты.

"Потешкин призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать совместные усилия для обеспечения бесперебойного выполнения полетов как в период майских праздничных дней, так и в целом, с целью повышения безопасности и регулярности перевозок пассажиров и недопущения нарушения их прав", — говорится в сообщении.