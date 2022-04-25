МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Субсидии, выделенные правительством РФ, позволят авиакомпаниям сохранить доступность перелетов внутри страны и квалифицированный персонал; благодаря дополнительной поддержке отрасли в 2022 году по России планируется перевезти порядка 90 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба Минтранса РФ со ссылкой на главу ведомства Виталия Савельева. Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

Правительство РФ на заседании 21 апреля приняло решение выделить авиакомпаниям субсидии в объеме 100 миллиардов рублей в целях частичной компенсации расходов на полеты внутри страны.

"Выделенные правительством России субсидии авиакомпаниям позволят сохранить доступность перелетов внутри страны и квалифицированный персонал отрасли", — сказал Савельев. Кроме того, благодаря этой мере поддержки можно будет вернуть пассажирам порядка 1 миллиона билетов на отмененные рейсы, добавили в ведомстве.

"Впервые средства будут доводиться авиакомпаниям за фактический налет пассажиро-километров на внутренних авиалиниях. Такая методика поддерживает именно пассажира и стимулирует перевозчика к выполнению полетов и перевозке большего числа граждан, а не простою техники. Благодаря дополнительной поддержке отрасли гражданской авиации в 2022 году планируется перевезти порядка 90 миллионов пассажиров внутри России", – отметил министр.

Минтранс уже разработал помесячный план реализации и финансирования программы с возможностью оперативного уточнения ее параметров, говорится в сообщении. Для получения субсидий авиакомпаниям после публикации соответствующего постановления правительства нужно будет подать заявку в Росавиацию. После этого будет заключено соглашение между Росавиацией и перевозчиком.