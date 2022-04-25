МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет полёты из Москвы на Мальдивы. Об этом сообщил перевозчик.

"Аэрофлот" с 13 мая возобновляет регулярные рейсы в Мале (Мальдивские острова). Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что продажа билетов на рейсы открыта.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.