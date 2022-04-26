МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. "Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение техобслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией, сообщает компания. "Аэрофлот" меняет маршрутную сеть из-за санкций

"Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что сертификат Росавиации также позволяет выполнять техобслуживание и восстановление более чем 1100 компонентов самолетов "Аэрофлота" зарубежного производства, с применением уникального в стране стендового оборудования с выпуском талона годности.

"Таким образом, группа "Аэрофлот" (включая технического провайдера "А-Техникс") в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение технического обслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками, среди организаций ТОиР в РФ: Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также отечественный Superjet 100", — говорится в сообщении. Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

"Наработанный годами опыт, сформированная система контроля качества технического обслуживания воздушных судов, профессионализм инженерно-технического персонала и обширная материальная база позволяют "Аэрофлоту" успешно и своевременно выполнять задачи обеспечения безопасности и регулярности полетов, развиваться с учетом новых реалий и уверенно смотреть в будущее", — отмечает компания.

Обучение и переподготовка инженерно-технического персонала на типы воздушных судов и в рамках повышения квалификации осуществляется в "Авиационной школе "Аэрофлота". Она имеет сертификат авиационного учебного центра от Росавиации, а также высококвалифицированный преподавательский состав с большим опытом работы.