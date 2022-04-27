МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян открылся в Еврейской автономной области (ЕАО), передает корреспондент РИА Новости. Китай оценил заявление G7 против участия России в мероприятиях G20

На торжественную церемонию запуска движения прибыл вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО "Бамтонельстрой-Мост" Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта.

"Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока", — отметил Юрий Трутнев.

"Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнёры объявят об открытии своего", — заявил Трутнев.

Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста – 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56,25%), АО "РЖД" (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость составила порядка 10 миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).

Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.