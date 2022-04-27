МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Международный терминал в аэропорту Хабаровска построен на четверть, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Реконструкцией аэропорта в Магнитогорске займется "Альмакоргруп"

Вице-премьер правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала международных воздушных линий международного аэропорта Хабаровска.

Терминал площадью в 20,5 тысячи квадратных метров строит компания "Международный авиатерминал Хабаровск" (дочернее предприятие АО "Хабаровский аэропорт"), проект призван приоритетным правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Строительство ведётся в соответствии с утвержденным планом. Общая строительная готовность объекта составляет 25%: погружены все забивные и буронабивные сваи, полностью закончено устройство фундамента и возведены железобетонные конструкции, заканчивается монтаж металлических конструкций каркаса здания, ведётся устройство внутренних кирпичных перегородок и монтаж инженерных сетей", — отметил Трутнев, его слова приводятся в сообщении.

Как уточнил председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк, строительными материалами проект полностью обеспечен.

"Возникающие вопросы с логистикой и поставками оборудования для терминала, связанные с изменениями геополитической обстановки и рестрикциями, наложенными на нашу страну, мы вместе с партнёрами по проекту решаем в рабочем порядке", — рассказал Басюк.

Трутнев отметил, что строительство международного терминала сегодня, "когда международные связи весьма изменились, сложно окупаемо", но по его словам, после встречи в Москве с руководителем Минвостокразвития, ВЭБ, инвестором принято однозначное решение продолжать поддерживать строительство международного терминала аэропорта Хабаровска.

"Потому что в любом случае все восстановится, восстановятся нормальные международные экономические связи, мы будем продолжать работать. Остановить сейчас строительство — это значит потерять деньги, темпы. Это недопустимо. Поэтому точно так же, как и все остальные инвестиционные проекты, мы продолжаем реализовывать", — добавил Трутнев.

Новый терминал войдёт в единый аэровокзальный комплекс, будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Терминал сможет обслуживать до 1 миллиона пассажиров ежегодно, он будет оснащен двумя телетрапами, 7 лифтами, 6 эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. При проектировании уделено внимание требованиям "Доступной среды".