ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщает перевозчик.

"Все рейсы из/в Казахстан – отменены в период с 11 марта по 29 октября 2022 года включительно. Все рейсы из/в Азербайджан – отменены в период с 8 марта по 29 октября 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/ Гюмри) – отменены в период с 3 марта по 29 октября 2022 года. Все рейсы из/в Узбекистан – отменены до 29 октября 2022 года", — говорится на сайте авиакомпании.

Причину отмены рейсов перевозчик не уточняет.