МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Выброс пепла на высоту до 10 километров произошел на камчатском вулкане Карымский, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Рыбоводный завод на Камчатке выпустил в реку первую партию мальков лосося

"Спутниковые данные KVERT показали взрывы, выбросившие пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря. Облако пепла размером 5х7 километров движется к западу, северо-западу от вулкана", — говорится в сообщении.

Согласно данным сайта KVERT, вулкану присвоен высший, красный код авиационной опасности.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.