МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Интерес к рейсам на автобусах из России в Прибалтийские страны, Финляндию и Молдавию на майские праздники вырос втрое по отношению к предыдущему году, параллельно во столько же раз выросло и количество рейсов по этим направлениям, рассказали РИА Новости в сервисе поездок и путешествий "Туту.ру". Египетская авиакомпания Egypt Air возобновит рейсы Каир-Москва

"На маршрутах Москва — Минск — Москва и Санкт-Петербург — Минск — Санкт-Петербург спрос увеличился на 15%. Интерес к рейсам в Прибалтийские страны, Финляндию и Молдавию увеличился примерно втрое (в мае в годовом выражении — ред.). Количество рейсов по этим направлениям выросло кратно, в три раза", — сказал заместитель гендиректора сервиса "Туту.ру" Сергей Николаев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в последнее время свои автобусы запустили даже те перевозчики, которые в прошлом году не считали это нужным. "Все это в основном связано с ситуацией в авиационной отрасли. При этом цены на билеты тоже не отстали, мы видим рост в 2,5 раза от обычных цен. По эксклюзивным маршрутам, например в Молдавию, цены в некоторые дни бьют все рекорды: выше в четыре раза по сравнению с обычной ценой прошлых лет", — добавил Николаев.

В сервисе рассказали, что доля внутренних направлений в общем объеме бронирований билетов на автобус составляет 87%, а зарубежных — 13%. "Это сопоставимо с показателем прошлого года, когда за рубеж оформлялось 11% билетов", — уточнили в "Туту.ру".

Больше всего поездок из Москвы запланировано в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. А у путешественников из северной столицы популярностью пользуется Смоленск. В список популярных автобусных направлений на майские праздники вошли Воронеж, Симферополь, Пенза, Переславль-Залесский, Астрахань, Волгоград и Чебоксары.

"Среди зарубежных направлений топ-3 формируют маршруты Санкт-Петербург — Таллин, Москва — Минск и Санкт-Петербург — Хельсинки. У путешественников из Санкт-Петербурга также востребованы билеты на автобусы в Минск, Нарву, Полоцк и Ригу, а у путешественников из Москвы популярностью пользуются Гомель, Витебск и Могилев", — рассказали в сервисе.