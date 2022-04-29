МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора", созданная на базе одноименного сахалинского авиаперевозчика, открыла продажу билетов на летний сезон, сообщает пресс-служба предприятия. "Уральские авиалинии" отменили рейсы в четыре страны

По информации компании, пассажиры с 29 апреля могут приобрести проездные документы на рейсы Благовещенск — Владивосток со 2 июня по 29 октября 2022 года. Полеты по социально значимому маршруту единой дальневосточной авиакомпании будут выполняться два раза в неделю (по четвергам и субботам) на Sukhoi Superjet 100 совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Якутия". Тариф в одну сторону составляет 5 155 рублей.

Рейс выполняется в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России для повышения транспортной доступности всех субъектов Дальнего Востока и обеспечения авиасообщением сотен населенных пунктов.