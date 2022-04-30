МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Высокая загрузка отмечается на туристических чартерах в мае по России, так, туры в Дагестан до конца предстоящего месяца загружены уже на 85%, а топ направлений на лето по РФ возглавляют Сочи, Казань и Санкт-Петербург, рассказали опрошенные РИА Новости туроператоры. Российские туроператоры весной запускают новые чартеры

Первый рейс чартерной программы "Интуриста" в Дагестан приземлится уже сегодня, 30 апреля в 12.10 по московскому времени. "Все предлагаемые туры на данный заезд были раскуплены уже к десятым числам апреля. Большинство туристов выбирало насыщенные недельные экскурсионные программы с посещением сразу нескольких северо-кавказских республик: Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии", — рассказали в туроператоре.

Всего "Интурист" запланировал девять чартерных вылетов по маршруту Москва-Махачкала. Они будут осуществляться дважды неделю до конца мая. "Загрузка чартерных майских рейсов в Махачкалу составляет до 85% в зависимости от даты вылета", — уточнили в туркомпании.

Самая обширная география чартеров по России у Fun&Sun (ранее "TUI Россия"). В фокусе внимания туроператора не только традиционные чартеры из Москвы и регионов в Сочи и "молодые", но уже завоевавшие популярность чартерные цепочки в Татарстан, Тюменскую область, Карелию, но и новинки предстоящего летнего сезона – чартеры на Северный Кавказ с перелетами из Москвы в Грозный и Махачкалу (с 10 июня), Кавказские Минеральные Воды и Калининград. "Спрос на чартерные туры активный. 29 апреля в Тюмень и Казань прибыли первые весенние чартеры со 100% загрузкой", — отметили в компании.

Среди новинок предстоящего летнего сезона у Fun&Sun – туры на Камчатку из Москвы с 10 июня и стремительно набравшие популярность экскурсионные программы по Алтаю на базе чартеров сразу из трех городов – чартерные рейсы в Горно-Алтайск полетят из Москвы, Красноярска и Санкт-Петербурга с 12 июня. Продолжатся с 16 июня чартеры в Карелию, 22 июня программы на Сахалин, со 2 июля на Байкал.

По данным туроператора, среди летних чартерных направлений в лидерах Сочи, в который летают из восьми городов, за ним Казань, на третьем месте расположился Санкт-Петербург с чартерами из Казани и Тобольска. За ними следуют чартерные рейсы на Алтай, в Тюмень и Северный Кавказ. С одинаковым результатом по количеству бронирований — Карелия и Камчатка. Восьмое место разделили Москва на чартерах из Казани и Тюмени, а также Сахалин, Бурятия и Байкал на чартерах из Москвы.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТУРОВ И АВТОБУСНЫЕ ЧАРТЕРЫ

В Fun&Sun рассказали, что стоимость экскурсионных туров с чартерным перелетом на одного в Тюмень из Москвы составляет от 20,1 тысячи рублей, в Казань — от 21,2 тысячи, на Алтай — от 43 тысяч, Сахалин — от 42,7 тысячи, Камчатку — от 55,4 тысячи, на Байкал — от 46,6 тысячи, в Карелию — от 15 тысяч рублей.

Однако туроператоры предлагают чартеры не только на самолетах, но и на автобусах. Этот тренд появился после того, как Росавиация ограничила полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России. Так, "Интурист" с 1 июня заявил о старте сразу трех автобусных чартерных программ из Москвы в Крым, Анапу и Геленджик, Сочи и Абхазию. "Продажи идут, самый высокий спрос отмечаем на автобусные туры в Крым. На втором месте, по данным продаж — туры в Анапу, на третьем месте — автобусные туры в Геленджик", — уточнили в туроператоре.

В Fun&Sun отметили, что благодаря чартерным программам у россиян впервые в летнем сезоне, в том числе на майские праздники, появился такой широкий выбор экскурсионных туров по российским направлениям по доступным ценам. "Это не могло не повлиять на структуру спроса. И если в предыдущем 2021 году тройку лидеров по общему количеству забронированных туров занимали курорты Черноморского побережья — Сочи, Геленджик и Анапа, оттянув на себя практически 90% от всех бронирований, то в этом году картина изменилась", — рассказали в туроператоре.

"Впервые в тройку лидеров (в мае — ред.) вошло экскурсионное чартерное направление – туры в Казань, заняв вторую строчку вместе с Анапой. Конечно, лидер остался неизменным – Сочи, а вот за третье место спорят Геленджик и Санкт-Петербург. Показатели спроса по турам в Казань по сравнению с прошлым годом выросли в 15 раз, спрос на чартеры из Казани и Тобольска в Санкт-Петербург вырос в 2,5 раза. "Выстрелили" и чартерные программы в Тюмень, которые заняли шестую строчку, при этом в 2021 году Тюмень даже не вошла в топ", — добавили в компании.

В Fun&Sun отметили, что топ направлений на летний сезон немного иной, так как включаются в борьбу за внимание туристов другие летние чартерные программы. "Только неизменный Сочи прочно удерживает лидерство, хотя уже и не с такими, как в прошлом году, показателями, чартерным новикам туроператора удалось оттянуть внимание туристов на себя", — подчеркнули в туроператоре, добавив, что картина по спросу будет еще меняться.