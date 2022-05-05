МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше не существует, идет восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В Крыму допустили сокращение периода перехода юга Украины на рубли

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

"Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи", — сказал РИА Новости Крючков.

Кроме того, по его словам, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью.

"В перспективе по ним пойдут… пассажирские поезда", — подчеркнул Крючков.

По его словам, в самих освобожденных регионах уже полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт.

"Это первый показатель того, что жизнь входит в мирное русло", — подчеркнул Крючков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.