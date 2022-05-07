МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Власти Херсонской области заявили о желании войти в состав России

"Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме", — сказал Аксенов, комментируя возможное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения Крыма и сопредельных регионов.

"Регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью. У меня сомнений в этом нет", — добавил он.

Две основные железнодорожные ветки соединяли Крым с районами Херсонской области, по которым осуществлялось движение поездов дальнего следования. Железнодорожное сообщение было прервано по инициативе властей Киева в 2014 году. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с материковой Россией было открыто по построенному через Керченский пролив Крымскому мосту в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.