МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении РФ, а также российских юридических лиц и физических лиц, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 000 рублей из резервного фонда правительства РФ", — говорится в тексте документа.

Ростуризм должен будет проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в правительство до 8 февраля 2023 год.