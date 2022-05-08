МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Изменение географии контейнерных перевозок, связанное с текущей геополитической и экономической обстановкой, привело к переориентации грузопотоков с запада на восток, а также на южное направление, считают опрошенные РИА Новости эксперты и участники российского логистического рынка. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 6,5%

По словам первого вице-президента "Трансконтейнера" Виктора Маркова, одним из основных трендов на сегодняшний день является перестроение логистики с учетом изменения потребностей клиентов и географии внешнеэкономической деятельности российских компаний.

ГРУЗАМ ВЫСТРАИВАЮТ МАРШРУТ

По данным "РЖД Логистики" (входит в РЖД), повышенный спрос на перевозку наблюдается практически по всем направлениям, не связанным с пересечением европейских границ, например на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия — Китай.

"Запросы поступают как на транспортировку промышленных грузов и товаров народного потребления, так и на продукцию АПК, продукты питания и лекарственные средства. Мы отмечаем двукратный рост запросов на экспортную и транзитную перевозку через территорию Казахстана и Белоруссии. Перевозка через Азербайджан начинает выходить на первый план у наших клиентов", — отмечают в компании.

Руководитель отдела исследований грузовых перевозок "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ) Александр Слободяник считает, что сейчас развиваются два транзитных пункта пропуска для отечественных грузов в контейнерах. "На юге страны активно развивается маршрут перевозки контейнеров в порт Новороссийск. Откуда контейнер следует в Турцию (Стамбул), где проходит "очистку" и отправляется конечным грузополучателям. На Дальнем Востоке аналогичная ситуация: контейнер из порта Владивосток следует в Корею (Пусан) и в дальнейшем отправляется по любому маршруту", — отмечает он.

По словам эксперта, на фоне ограничения сообщения с европейскими странами увеличиваются перевозки контейнеров из стран Азии, в том числе через сухопутные пограничные переходы.

В "РЖД Логистике" также считают, что в целом можно говорить о ярко выраженной переориентации экспортных потоков груза с западного на восточное и южное направление, в сторону портов Дальнего Востока и Черноморского бассейна, а также сухопутных пограничных переходов Дальнего Востока. "Есть тенденция к увеличению экспортного потока через порты Каспийского моря и по транспортному коридору "Север – Юг". Это логично. Грузы уходят в те страны, где есть подтвержденная возможность вывоза", — отметили в компании.

ПРОГНОЗ НА ПЕРСПЕКТИВУ

По словам первого вице-президента "Трансконтейнера" Маркова, в апреле компания зафиксировала снижение рынка контейнерных перевозок по железной дороге на 1,2% к апрелю 2021 года. "По нашей оценке, к середине года спад может достичь 5-7%", — сказал он.

Как сообщили в контейнерном операторе "РЖД Бизнес Актив" (входит в РЖД), объемы контейнерных перевозок в ближайшей перспективе будут зависеть от того, как скоро удастся восстановить парк контейнеров с припиской к России.

"Ставки на импорт контейнерных грузов будут снижаться, чтобы привлечь дополнительные объемы и ввезти контейнеры, а сквозные ставки на экспорт в Китай — расти. Надеемся, что существенного дефицита контейнеров при восстановлении импорта не будет, хотя сложности с доступностью оборудования в мае-июне могут наблюдаться. Линейный контейнер должен рано или поздно заместиться условным китайским — собственным или привлеченным, и это будет выход из создавшегося положения", — отмечают в компании.

По прогнозам "РЖД Логистики", с одной стороны, в ближайшем будущем объем перевозок в контейнерах будет расти, поскольку продолжает усиливаться тенденция к контейнеризации различных типов грузов. Растет и перевозка тех грузов, которые ранее традиционно транспортировались в подвижном составе другого типа: уголь, древесина, руда, минеральные удобрения.

"С другой стороны, на рынок может серьезно повлиять дефицит свободных контейнеров из-за выпадающих объемов, принадлежащих тем морским линиям, которые перестали работать в нашей стране. По разным оценкам, рынок может недосчитаться от 200 до 300 тысяч контейнеров", — говорят в компании.

Там добавляют, что частично этот парк может быть замещен с приходом на рынок новых морских перевозчиков, а также потребуется централизованная закупка новых контейнеров в Китае. "Возможно, следует привлечь к решению вопроса и государство, что может выражаться как в обнулении пошлин для ввоза китайских контейнеров, так и в финансировании расширения отечественного производства", — сообщили в компании.

“В ближайшей перспективе стоит ожидать развитие существующих и появление новых маршрутов "очистки" отечественных грузов, перевозимых в контейнерах, а также увеличение контейнерооборота со странами Азии", — считает руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМа Слободяник.