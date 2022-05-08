МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Дополнительно более 100 вагонов необходимо направлять в Крым железнодорожным сообщением для перевозки туристов в период курортного сезона из-за приостановленного авиасообщения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ростуризм опроверг "массовую отмену" бронирований в отелях Крыма

"Мы сейчас сформировали потребность в дополнительных вагонах, более 100 вагонов подвижного состава только предварительно необходимо", — сказал РИА новости Аксенов.

Он добавил, что правительство региона выстраивает логистические цепочки для каждого санатория и региона европейской части России с целью заместить отсутствующее на данный момент авиасообщение.

"Практически люди сейчас выбирают аэропорты, которые находятся ближе всего к Республике Крым, это Ставрополь и Минводы. В соответствии с этим выстраиваются логистические цепочки", — сказал глава республики.

Кроме того, остается возможность приехать в Крым на собственном автомобиле или воспользовавшись автобусом, напомнил Аксенов.

Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.