ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — ПРАЙМ. Финская Nurminen Logistics объявила о запуске первого контейнерного маршрута из Китая в обход России, следует из сообщения компании. Эксперты ждут замедления экономики Европы при отказе от российского газа

Как сообщалось 17 марта, компания временно закрыла свой офис в России.

"На новом южном транскаспийском маршруте первый полноразмерный контейнерный поезд компании Nurminen Logistics отправился сегодня, 10 мая 2022 года, из Чунцина, Китай. Маршрут начинается из Китая и проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию в Центральную Европу", — говорится в сообщении.

Компания построила маршрут за два месяца с нуля совместно с казахстанскими железными дорогами, уточняется в сообщении. ОАЭ считает рискованной идею бойкотировать российскую нефть

Транскаспийский маршрут, сочетающий железнодорожный и морской транспорт, идеально отвечает потребностям современных транспортных цепочек, где время и экологичность играют важную роль; время транспортировки из Китая в Центральную Европу примерно в три раза быстрее, чем морские перевозки, сообщает организация.

"Новый маршрут пользуется большим спросом, и первый поезд уже заполнен. Следующий поезд, который отправится 25 мая, уже почти продан, так как осталось всего несколько мест. Еженедельные отправления планируется начать в июне", — сообщает компания.

Nurminen Logistics — финская компания, основанная в 1886 году, предлагает высококачественные терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.