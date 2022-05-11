МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 на фоне приостановки работы ряда аэропортов юга закрыла продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь по 23 июня, следует из данных сайта перевозчика. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Турцию

Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Судя по данным системы бронирования S7, рейсы из Москвы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь отменены по 23 июня включительно. Полеты из столицы в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк отменены по конец сентября.