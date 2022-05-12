МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Билеты на поезда из Москвы в Санкт-Петербург на вечер 10 июня раскуплены практически за месяц вперед, высокий спрос объясняется разгаром сезона белых ночей и праздничными выходными в честь Дня России, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". S7 отменила рейсы на юг России до 23 июня

"По данным "Туту.ру", спрос на железнодорожные билеты из Москвы в Санкт-Петербург на вечер 10 июня действительно высокий, как и бывает со всеми пиковыми датами. В июне всегда повышенный интерес к Санкт-Петербургу, а это еще и длинные выходные", — сказали аналитики.

В сервисе отметили, что сейчас есть еще билеты на "Гранд Сервис Экспресс" и вечерние "Сапсаны", но цены на Сапсаны уже от 7 тысяч рублей. Судя по сайту РЖД, на это время в основном остались билеты в "бизнес-класс" и "первый-класс".

"Если взять отгул или доработать часть дня "удаленно", при возможности, можно взять билеты на дневной (10 июня — ред.) "Сапсан" от 5 тысяч рублей или на поезд 246С, там цены от 2 тысяч рублей в одну сторону", — уточнили в "Туту.ру".

Аналитики также отметили, что путешественникам доступны билеты на самолеты, в том числе на вечерние рейсы. "Билет можно взять за 4-5 тысяч рублей с человека в одну сторону", — добавили в компании.