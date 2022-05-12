МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом, "Победа", "Россия" и "Уральские авиалинии" — до конца года, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех". S7 отменила рейсы на юг России до 23 июня

"В этом году к системе присоединятся "Уральские авиалинии" и компании группы "Аэрофлот" — как сам национальный перевозчик, так и авиакомпании "Победа" и "Россия". Планируется, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования уже летом этого года", — отмечается в сообщении.

Речь идет о системе бронирования Leonardo, которая уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Среди них Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса".