МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Очередной мощный выброс пепла вулканом Карымский на Камчатке на высоту до 12 километров до конца второй декады мая может достичь высоты полетов воздушных судов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). S7 отменила рейсы на юг России до 23 июня

"До конца второй декады мая сохраняется высокая вероятность повторного выброса пепла вулканом Карымский на высоту до 12 километров над уровнем моря. При это возможен перенос пепла на расстояние более чем на 1 тысячу километров. В населенных пунктах Малки и Ганалы Камчатского края возможны пеплопады", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.

Отмечается, что заинтересованным органам РСЧС региона рекомендовано обеспечить безопасность полетов воздушных судов, а также оповестить жителей, туристов и отдыхающих о высокой вероятности выпадения пепла в населенных пунктах и довести рекомендации по их действиям при угрозе ЧС.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.