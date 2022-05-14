МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил белорусской стороне осуществлять перевалку грузов через порты на Дальнем Востоке, минуя европейские в Польше и Литве. Белоруссия ввела запрет для европейских перевозчиков

Делегация из Хабаровского края прибыла в Белоруссию 12 мая. Её члены посетили ведущие предприятия республики. Губернатор встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром республики Романом Головченко. По итогу встреч была достигнута договоренность о взаимодействии и сотрудничестве в различных сферах с республикой в лице Могилевского областного исполнительного комитета.

"Мы пригласили белорусскую сторону в крупные логистическо-транспортные проекты и в портовую инфраструктуру зайти и в складские проекты. Почему, потому что для Белоруссии важно иметь рынки сбыта на Востоке — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Республика живет экспортом, она производит намного больше, чем может потреблять, ей нужно торговать…. Для белорусской стороны выгодно сейчас смотреть на Восток, и мы такие предложения сделали, будем ждать решения", — сказал Дегтярев по итогу встреч в размещенном в его Telegram-канале видео, при этом предложив осуществлять перевалку белорусских грузов в обход портов в Польше и в Литве.

По мнению губернатора Хабаровского края, такое решение будет "выгодно для всех". "Для нас — это новые рабочие места, инвестиции, диверсификация грузов, потому что у нас сегодня в основном уголь на экспорт превалирует. Белорусская сторона интересуется контейнерными перевозками, перевалкой минеральных удобрений, продуктов сельского хозяйства, стройматериалы, продукция машиностроительного комплекса, то есть те же БелАЗы, МАЗы когда идут на экспорт, выгоднее делать это через наши порты. Поэтому, будем работать", — заключил Дегтярев.

По данным правительства Хабаровского края, соглашение между правительством края и Белоруссией о сотрудничестве было заключено еще в марте 2003 года в Москве. Только за январь-февраль текущего года, по данным регионального кабмина, общий товарооборот между регионом и Белоруссией составил почти 27 миллионов рублей. Среди основных позиций экспорта — текстиль, одежда, обувь, продукция химической промышленности. Импорт – продукты питания: "молочка", сыры, соки, джемы, мармелад, а также — мебель, текстиль, одежда и обувь.