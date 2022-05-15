МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Рост конечной стоимости продуктов питания на российских прилавках не связан с затратами на грузоперевозки, поскольку ставка на железнодорожные отправки таких товаров не изменилась с начала года, заявил РИА Новости член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков. Цены на ноутбуки в России снизились на 13,2%

"Ставка на железнодорожные перевозки скоропортящейся продукции какой была на начало января-февраля 2022 года, такой и осталась. Поэтому на цену товаров транспортировка никак не повлияла. Рост цен связан с другими факторами. Тем более, что транспортная составляющая занимает порядка 10% от конечной стоимости продукта", — рассказал эксперт.

По его словам, внутрироссийские маршруты на железной дороге не поменялись. В то же время из-за снижения объема импорта через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска наблюдается спад перевозок скоропортящихся продуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Эксперт также назвал ключевые тренды в сегменте железнодорожных перевозок продуктов питания. "Ключевые тренды – это увеличение экспорта продуктов питания из Белоруссии транзитом через Россию, а также рост экспорта через дальневосточные порты в Среднюю Азию", — заключил Востриков.

По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 2,87% против 6,73% в марте текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 20,48% с 17,99% месяцем ранее.