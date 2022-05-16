МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Россия с понедельника снимает ограничение на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор. S7 отменила рейсы на юг России до 23 июня

Кроме того, с 16 мая расширен список аэропортов РФ, откуда можно выполнять международные полеты: добавлены Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.

Россия сняла действовавшие из-за пандемии коронавируса ограничения на полеты более чем в 100 стран, однако теперь действуют новые ограничения из-за санкций, связанных с военной операцией на Украине — на полеты в Европу, США, Канаду.

Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в РФ самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.

Кроме того, Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.