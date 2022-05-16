МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В портах по всему миру уже возникли серьезные сложности с логистикой. Мировая торговля на сумму 22 триллиона долларов может быть нарушена в течение нескольких месяцев, прогнозирует агентство Bloomberg. Эксперты Bloomberg связали мировую рецессию с сильным долларом

Жесткие правила Китая, связанные с пандемией Covid-19 и новой вспышкой вируса, вот-вот вызовут очередную волну летнего хаоса в цепочках поставок между странами Азии, Европы и США.

Политика нетерпимости китайских властей в условиях нарастающей вспышки коронавируса вернула ситуацию в логистике и поставках в момент начала пандемии 2020 года.

Перегруженность портов Поднебесной в сочетании со спецоперацией на Украине может нанести двойной удар по мировой экономике, это может подорвать восстановление экономики, и без того испытывающей инфляционное давление и препятствия для роста.

В случае, если вирус удастся обуздать, перебои в работе китайских портов распространятся по всему миру. По мнению собеседников агентства, они продлятся в течение года: скопившиеся грузовые суда наконец отправят в плавание, в места назначения.

"Мы ожидаем более серьезного кризиса, чем в прошлом году", — прокомментировал главный исполнительный директор порта Антверпен, второго по объему контейнерных перевозок в Европе, Жак Вандермейрен.

На Китай приходится порядка 12% мировой торговли. Ограничения по коронавирусу привели к простою заводов и складов, а также замедлению доставки товаров наземным транспортом и усугублению контейнерных заторов.

Американские и европейские порты уже переполнены, это делает их уязвимыми для дополнительных потрясений.