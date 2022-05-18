МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. График движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится 21, 22, 28 и 29 мая в связи с проведением плановых работ на железной дороге, некоторые рейсы будут отменены, сообщает компания "Аэроэкспресс". Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 6,5%

Так, 21 мая все поезда между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будут курсировать по стандартному графику за исключением рейса отправлением в 23:00 с Киевского вокзала, он будет отменен. 22 мая аэроэкспрессы отправлением в 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 и 11:00 с Киевского вокзала и из Внуково, а также в 12:00 из аэропорта будут отменены. Поезд в 12:00 с Киевского вокзала прибудет в аэропорт с небольшим отклонением от расписания. Все остальные рейсы в этот день будут осуществляться в соответствии со стандартным графиком.

По данным компании, 28 мая все поезда будут курсировать по привычному расписанию за исключением вечерних рейсов отправлением в 22:00 и 23:00 с Киевского вокзала, у них изменится время прибытия в аэропорт.

"29 мая будут внесены незначительные корректировки во время отправления и прибытия нескольких утренних рейсов. Аэроэкспрессы отправлением в 8:00 с Киевского вокзала и в 9:00 из Внуково будут отменены. С 9:00 рейсы в аэропорт Внуково будут осуществляться по стандартному графику, из аэропорта — с 10:00", — отметили в компании.

Терминал "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме.