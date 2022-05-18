МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский "Аэрофлот" из-за ограничений на полеты в аэропорты юга РФ приостанавливает продажу билетов туда до 30 июня, сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров из Москвы с уже купленными билетами в случае открытия аэропортов; перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, сообщает перевозчик. Россия и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 25 мая.

"В связи с временным ограничениями на полеты в аэропорты юга страны "Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно. С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва – Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь "Аэрофлот" сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов", — говорится в сообщении.

Пассажиры "Аэрофлота", имеющие оформленные билеты по южным закрытым направлениям из Москвы на рейсы, которые будут сокращены, получат оповещение об изменении рейса в их бронировании.

"Прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, а пассажиры смогут обратиться за возвратом денежных средств или переоформить билет на другие рейсы "Аэрофлота" по месту приобретения авиабилета. В случае возобновления полетов по закрытым сегодня южным направлениям "Аэрофлот" в кратчайшие сроки восстановит рейсы и дополнительно перевезет пассажиров, которые заинтересованы первыми оказаться на курортах Крыма и Краснодарского края или навестить родных и близких в Воронеже или Белгороде", — сообщает перевозчик.