СОЧИ, 24 мая — ПРАЙМ. Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ. По мнению главы государства, торговые потоки и вся глобальная экономическая активность сейчас переключаются с Запада на более интересные регионы. Путин обозначил новые задачи для российской экономики

Он отметил, что ранее шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности.

"Да, были тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические оценки на этот счет… Но время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед", — сказал Путин.

Он добавил, что объемы грузоперевозок сегодня растут и на южных направлениях.

Кроме того, по словам президента, нужно понимать перечисленные перспективы и готовить новые транспортные проекты с запасом по мощности.

Он пояснил, что уже на этапе проектирования нужно закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в сжатые сроки с минимальными затратами можно было в будущем увеличить пропускную способность, также глава государства указал на необходимость открывать новые каналы поставок для российских производителей-экспортеров и покупателей иностранной продукции в стране.

Запуск новых инициатив в транспортной сфере необходимо ускорить, считает российский лидер.

"Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры. Напротив, важно форсировать запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере. В том числе нужно активно задействовать механизм параллельного проектирования и строительства, конечно, при соблюдении требований по безопасности и надежности вводимых объектов. Это само собой разумеющееся", — сказал Путин во вторник на совещании по развитию транспортной сферы.

По его словам, потребуются дополнительные корректировки нормативной базы.