Владимир Путин: восточное транспортное направление будет востребованным долгие годы
СОЧИ, 24 мая — ПРАЙМ. Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ. По мнению главы государства, торговые потоки и вся глобальная экономическая активность сейчас переключаются с Запада на более интересные регионы.
Он отметил, что ранее шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности.
"Да, были тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические оценки на этот счет… Но время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед", — сказал Путин.
Он добавил, что объемы грузоперевозок сегодня растут и на южных направлениях.
Кроме того, по словам президента, нужно понимать перечисленные перспективы и готовить новые транспортные проекты с запасом по мощности.
Он пояснил, что уже на этапе проектирования нужно закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в сжатые сроки с минимальными затратами можно было в будущем увеличить пропускную способность, также глава государства указал на необходимость открывать новые каналы поставок для российских производителей-экспортеров и покупателей иностранной продукции в стране.
Запуск новых инициатив в транспортной сфере необходимо ускорить, считает российский лидер.
"Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры. Напротив, важно форсировать запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере. В том числе нужно активно задействовать механизм параллельного проектирования и строительства, конечно, при соблюдении требований по безопасности и надежности вводимых объектов. Это само собой разумеющееся", — сказал Путин во вторник на совещании по развитию транспортной сферы.
По его словам, потребуются дополнительные корректировки нормативной базы.
https://1prime.ru/transport/20220524/836969338.html