ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 28 мая — ПРАЙМ. Первый чартер российской авиакомпании IFly, после приостановки авиасообщения между странами в начале марта 2022 года, при полной загрузке приземлился в египетском курорте Шарм-эш-Шейх, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин призвал к активным переговорам о свободной торговле с Египтом и ОАЭ

Росавиация в связи с геополитической ситуацией рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

Российский туроператор Tez Tour совместно с авиакомпанией IFly запустили чартерную цепочку на курорты Египта. Первый рейс при полной загрузке, на лайнере A-330 вместимостью 378 кресел, отправился из московского аэропорта "Шереметьево" в Шарм-эш-Шейх 28 мая.

"Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора в будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково", — указали в пресс-службе туроператора.

В компании отметили, что стоимость недельного отдыха в начале июня стартует от 48 тысяч рублей на человека при двухместном размещении в отеле четыре звезды на "все включено". В туроператоре указали, что все туристы, которые не имели возможности с конца февраля отправиться на отдых по приобретенным турам в Египет из-за отсутствия авиасообщения между странами, смогут сделать это уже в ближайшее время.