Сообщается о запуске нового поезда из Адлера в Крым
Полпредство в ЮФО: с 1 июня будет запущен новый поезд "Адлер-Крым"
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Новый поезд из Адлера в Крым будет запущен 1 июня текущего года, сообщает полпредство президента РФ в Южном федеральном округе в ответе на запрос РИА Новости.
"С 1 июня в Крым начнет курсировать поезд из Адлера. Расписание составлено таким образом, чтобы большая часть путешествия приходилась на ночное время, и туристы не тратили на переезды световой день", — говорится в сообщении.
Сейчас также рассматривается вопрос о продлении скоростного поезда "Ласточка" по маршруту "Адлер — Анапа — Керчь", а также разрабатываются варианты ежедневного скоростного морского пассажирского сообщения между городами Геленджик, Новороссийск, Керчь, Феодосия.
На уровне правительства РФ решаются вопросы организации дополнительных ежедневных авиарейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга и международных аэропортов Сочи (Адлер), Минеральные воды для дополнительного расширения транспортной доступности на полуостров.