МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Новый поезд из Адлера в Крым будет запущен 1 июня текущего года, сообщает полпредство президента РФ в Южном федеральном округе в ответе на запрос РИА Новости. В Крыму резко выросла доля железнодорожного сообщения

"С 1 июня в Крым начнет курсировать поезд из Адлера. Расписание составлено таким образом, чтобы большая часть путешествия приходилась на ночное время, и туристы не тратили на переезды световой день", — говорится в сообщении.

Сейчас также рассматривается вопрос о продлении скоростного поезда "Ласточка" по маршруту "Адлер — Анапа — Керчь", а также разрабатываются варианты ежедневного скоростного морского пассажирского сообщения между городами Геленджик, Новороссийск, Керчь, Феодосия.

На уровне правительства РФ решаются вопросы организации дополнительных ежедневных авиарейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга и международных аэропортов Сочи (Адлер), Минеральные воды для дополнительного расширения транспортной доступности на полуостров.