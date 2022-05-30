МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Власти Чукотки компенсируют местным жителям вынужденный возврат авиабилетов на фоне усиления санкций, сообщает окружное правительство. Спрос на авиабилеты по России весной за год сократился на треть

"Жители Чукотки могут получить денежную компенсацию за вынужденный возврат или обмен билетов на фоне роста санкционного давления. Мера поддержки введена по поручению губернатора Чукотского АО Романа Копина. По поручению главы региона из резервного фонда правительства округа на эти цели выделен 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители смогут получить компенсацию штрафов за возврат билетов, а также сборов за оформление проездных документов по маршруту или части маршрута следования к месту назначения Анадырь – Москва и Москва – Анадырь, из Москвы в другие регионы РФ и обратно по иным направлениям в связи с прекращением рейсов авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Москва – Анадырь – Москва, а также по территории Чукотского АО. Компенсацию получить можно, если дата отправления приходится на период с 5 июня по 30 октября 2022 года.

Оформить эту меру поддержки можно в филиале или пункте социального обслуживания ГБУ "Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения".