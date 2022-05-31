МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Число вакансий курьеров в небольших российских городах за май выросло на четверть, в то же время в преддверии лета спрос вырос и на специалистов по организации мероприятий, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Вакансии врачей вошли в топ по зарплате сразу в нескольких городах России

"Наибольший прирост спроса за месяц показали курьерские службы: вакансий стало больше на четверть (+26%). В преддверии летнего сезона оживился спрос на специалистов по маркетингу, рекламе, PR и организации мероприятий (+17%). В сфере снабжения число вакансий выросло на 14%", — выяснили в сервисе, проанализировав 24 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Самая высокооплачиваемая вакансия мая в подборке — вакансия заместителя генерального директора по производству сети столовых в Калининграде с зарплатой от 150 до 170 тысяч рублей. В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в мае — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих. Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Калининграде, Брянске, Мурманске, Вологде и Калуге — вакансии врачей, которым готовы платить от 60 до более чем 100 тысяч рублей.

В Иваново и Якутске в числе привлекательных по уровню дохода оказались вакансии в сфере управления персоналом: таким специалистам готовы платить от 100 или 80 тысяч рублей ежемесячно соответственно. В Комсомольске-на-Амуре среди лучших по оплате — вакансия главного бухгалтера с зарплатой 130 тысяч рублей, а инженеру-коррозионисту там же готовы платить и вовсе от 150 тысяч рублей.

В то же время, согласно исследованию, в Архангельске в топе — руководители группы магазинов, которым готовы платить до 110 тысяч рублей, а в Твери — вакансия сервисного инженера, которому обещают зарплату, начиная от 80 тысяч рублей.