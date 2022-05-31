МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает закрепить за отечественными судами перевозку отечественных экспортных и импортных грузов, прежде всего нефти и нефтепродуктов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ. Минтранс высказался о дополнительных сборах при покупке авиабилетов

Минтранс 18 мая разослал на согласование в профильные ведомства правила выдачи разрешений на экспортные и импортные перевозки грузов как российских отправителей, так и получателей в морских портах РФ "судами, судовладельцами или бенефициарными владельцами которых не являются российские юридические лица".

Согласно документу, такие отправки через морские порты РФ должны выполняться с использованием судов юрлиц РФ. Исключения возможны, если требуется отсутствующий в России специализированный флот или перевозки не могут быть обеспечены отечественными судами в полном объёме и в срок. В этом случае потребуется разовое разрешение Росморречфлота.

В более ранней версии Минтранса ограничения распространялись на широкий перечень "стратегических" грузов, теперь ограничения министерство планирует распространить до конца 2023 года на нефть и нефтепродукты.

В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с санкционным режимом зарубежные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и значительному снижению налоговых поступлений. Уточняется, что дальнейшее развитие ситуации может привести в конечном счете к прекращению деятельности судоходных компаний, их банкротству и утрате РФ контролируемого ею торгового флота.

Участники рынка отмечают "серьезные пробелы" в документе. По их мнению, в результате зарубежные компании будут покупать груз прямо на производстве и вывозить его как свой, фрахтуя зарубежные суда. Источник газеты в отрасли полагает, что цель документа — закрепить перевозки российской нефти за "Совкомфлотом" и другими российскими пароходствами, но другой собеседник отметил, что нефть и нефтепродукты могут и вовсе из перечня исключить. В Минэнерго, Минтрансе и "Совкомфлоте" не ответили на запрос издания.