МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Тарифы РЖД на грузовые перевозки с 1 июня проиндексированы на 11%, также временно отменяются льготы на экспортные перевозки каменного угля. РЖД запускают новый мультимодальный маршрут в Приморье

Правительство РФ в конце мая распорядилось повысить на 11% тариф на железнодорожные перевозки грузов с 1 июня. Индексация не затронет тарифы на перевозку внутри России продовольственных товаров и минерально-строительных грузов, а также импортных потребительских товаров.

Кроме того, с 1 июня временно отменяются льготы на экспортные перевозки каменного угля железнодорожным транспортом сроком на три месяца.

При этом во вторник соответствующее распоряжение комментировал замглавы РЖД Алексей Шило. По его словам, подобное решение вызвано необходимостью максимально сохранить инвестиционную программу холдинга — в том числе, например, объемы строительных работ на Восточном полигоне. Кроме того, Шило подчеркнул, что РЖД будет — совместно с грузоотправителями — изучать данную ситуацию и при необходимости реагировать, а принятое решение по индексации тарифов носит оперативный и точечный характер.

А ранее — в понедельник — президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин прокомментировал подобную меру РИА Новости, сказав, что уровень индексации не является критическим на фоне волатильности на валютном рынке.