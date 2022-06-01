МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российские аэропорты обратились к властям с просьбой открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, что позволит воздушным гаваням повысить прибыль на фоне снижения трафика, пишет РБК со ссылкой на совладельца и председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева. Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России

"Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам — покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин", — приводит издание слова Ванцева.

Отмечается, что аэропорты просят ввести такой режим до конца 2023 года. Со ссылкой на информацию Ванцева РБК добавляет, что сейчас это предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, информацию подтвердил его представитель.

"Во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов, так и в зоне внутренних рейсов. Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства", — пояснил Ванцев.