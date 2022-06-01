МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 31 мая поддержала новую редакцию законопроекта Минтранса, который позволит приватизировать государственное и муниципальное имущество речных портов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ. РЖД хотят перепрофилировать порты на Дальнем Востоке под разные грузы

Речь идет о приватизации в том числе причалов, гидротехнических сооружений и перегрузочных комплексов.

Как следует из текста документа, для приватизации такого имущества должен быть проведен конкурс. Новый владелец должен взять на себя обязательство использовать имущество только для пассажирских и грузовых перевозок, то есть не перепрофилировать порт. В случае, если объекты порта "находятся в неудовлетворительном состоянии", дополнительным условием будет их ремонт.

Согласно документу, начальная цена при продаже заброшенных речных портов, требующих восстановления, будет устанавливаться "в размере один рубль без внесения задатка".

Срок выполнения условий по восстановлению порта не должен превышать двух лет, а, по данным газеты, в предыдущем варианте законопроекта – пяти лет. Победитель конкурса сможет перепродать порт, если не уложится в этот срок, но его обязательства тогда перейдут к новому собственнику.

Как следует из сопроводительных документов, претензии к законопроекту были у Минюста, но, по словам источника, близкого к правительству, документ в целом одобрен при условии его доработки.

Инициатива по поводу приватизации речных причалов обсуждается с 2016 года, а в начале 2017 года Минтранс разработал проект изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта и в закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Тогда и появилась формулировка о продаже заброшенных речных портов с начальной ценой в 1 рубль. Законопроект не раз пытались доработать с учетом замечаний и правок ведомств, но предыдущие версии не проходили через правкомиссию.