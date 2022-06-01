МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сервисы такси "Ситимобил" и "Таксовичкоф" не собираются повышать цены на поездки только из-за ухода с российского рынка агрегатора Gett, заявил глава компании People&People, которой принадлежат сервисы, Игорь Рудзий. В Москве подешевел проезд в такси

В марте головной офис Gett принял решение о реорганизации российского подразделения. А в мае в российском офисе компании сообщили, что сервис будет работать в стране до 1 июня.

"Наши сервисы не собираются повышать цены только из-за возникновения дополнительных затрат на соблюдение правил к агрегаторам такси, увеличения стоимости обслуживания автомобилей или ухода других игроков с рынка такси (Gett — ред.)", — сказал Рудзий, слова которого приводятся в сообщении компании.

Он отметил, что на цену поездок влияет множество факторов. "Минимум вдвое выросла средняя стоимость автомобилей, как зарубежного, так и отечественного производства, их комплектующих, ГСМ. Содержание и ремонт автопарка также стали дороже", — пояснил Рудзий.

При этом компании важно, чтобы цены на поездки оставались адекватными. Рудзий также добавил, что агрегаторы планируют занять вакантную долю рынка после ухода Gett.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что вопрос ценообразования агрегаторов такси находится в их сфере внимания. Однако ведомство может вмешаться в ситуацию только в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. "Например, фактов злоупотребления доминирующим положением или заключения антиконкурентных соглашений. В случае их выявления ведомство проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования", — пояснили в ФАС.